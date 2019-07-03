Путин освободил от должности трех генералов

Кроме того, от должности освобожден Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.

Тем же указом президент произвел ряд назначений: генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов стал заместителем главы МЧС, полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин — по Волгоградской области. Полковник полиции Александр Юрчин возглавил НПО "Специальная техника и связь" МВД.