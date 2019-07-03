Путин освободил от должности трех генералов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
От должностей освобождены:
—генерал-майор полиции Игорь Медведев — начальник Сибирского юридического института МВД;
—генерал-майор полиции Сергей Неяскин — министр внутренних дел по Чувашской Республике;
—генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев — начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме того, от должности освобожден Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.
Тем же указом президент произвел ряд назначений: генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов стал заместителем главы МЧС, полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин — по Волгоградской области. Полковник полиции Александр Юрчин возглавил НПО "Специальная техника и связь" МВД.
Помимо этого, глава государства назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Московской области.