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РИА Новости

Путин освободил от должности трех генералов

Вчера, 17:17
178876
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
От должностей освобождены:
генерал-майор полиции Игорь Медведев — начальник Сибирского юридического института МВД;
генерал-майор полиции Сергей Неяскин — министр внутренних дел по Чувашской Республике;
генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев — начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме того, от должности освобожден Игорь Хренков — заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
13 июня, 13:40
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Тем же указом президент произвел ряд назначений: генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов стал заместителем главы МЧС, полковник Андрей Поляков — начальником управления ФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин — по Волгоградской области. Полковник полиции Александр Юрчин возглавил НПО "Специальная техника и связь" МВД.
Помимо этого, глава государства назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Московской области.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Мало! Ещё полсотни бы выгнать.
3 июля, 18:17
22ded.dedushka
4850002
оно, конечно, неплохо почистить ряды, но в существующих условиях совершенно бесполезная вещь - шило на мыло менять. между тем в СК заявили, что никто еще не привлечен по делу Голунова в качестве ОБВИНЯЕМОГО. те потерпевший Голунов есть (перед которым даже не извинились), "свидетели" есть, а обвиняемых нет. видно, спорят, на каком уровне остановиться - капитанов, майров или все-таки подполковника к-н сдать.
3 июля, 18:23
елочка нравится
2000128
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