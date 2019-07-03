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РИА Новости

Найден источник загадочных сигналов из космоса

Вчера, 17:04
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosМагнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
Магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники обсерватории Оуэнс-Вэлли Калифорнийского технологического института зарегистрировали новый одиночный быстрый радиовсплеск (FRB) и определили его происхождение. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Новый сигнал получил обозначение FRB 190523. Как установили астрономы Калтеха совместно с учеными из обсерватории Кека на Гавайях, вспышка радиоизлучения пришла из галактики, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет.
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"Определить местонахождение одиночных FRB-сигналов достаточно сложно. Для этого требуется радиотелескоп, способный обнаруживать эти чрезвычайно короткие события и имеющий разрешающую способность радиопередатчика шириной в милю", — рассказал Викрам Рави из Калифорнийского технологического института.
По словам ученых, галактика-источник FRB 190523 похожа на Млечный Путь, в то время как зарегистрированный в 2017 году повторный FRB-всплеск возник в карликовой галактике.
"Это открытие показывает, что каждая галактика, даже такая обычная, как наш Млечный Путь, может генерировать FRB-сигналы", — отметил Рави.
Впервые о существовании FRB-радиовсплесков астрономам стало известно в 2007 году. Последнюю вспышку зарегистрировали 27 июня ученые австралийского Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в Эппинге.
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