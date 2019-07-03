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РИА Новости

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус-вымогатель

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, который пользуется уязвимостью в Windows и требует у пользователей выкуп в биткоинах в размере 2,5 тысячи долларов, говорится в сообщении компании.
Программа-шифровальщик Sodin использует уязвимость "нулевого дня" в Windows для повышения привилегий в системе и использует для маскировки архитектурные особенности процессора. Получив доступ к данным, она требует выкуп в биткоинах.
"Методы распространения данного шифровальщика в большинстве случаев не предполагают каких-либо активных действий со стороны жертвы. Злоумышленники компрометируют серверы, на которых запущено уязвимое ПО, и незаметно для жертвы устанавливают зловред в систему", - поясняется в сообщении.
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"Мы ожидаем всплеск числа атак Sodin, поскольку в его создание было, по-видимому, вложено немало ресурсов, а это означает, что его авторы, скорее всего, захотят окупить затраченные усилия", — приводятся в сообщении слова старшего антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Фёдора Синицына.
Решения "Лаборатории Касперского" распознают этот зловред как Trojan-Ransom.Win32.Sodin и блокируют его активность. Чтобы избежать заражения шифровальщиком Sodin эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют убедиться, что используемое ПО регулярно обновляется до последних версий, не открывать подозрительные почтовые вложения и не переходить по сомнительным ссылкам даже от знакомых, регулярно делать резервные копии важных данных, которые желательно хранить отдельно.
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