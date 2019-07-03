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РИА Новости

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тысячи за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель, мы будем вводить отрицательный, обратные акцизы из доходов бюджета", - сказал Силуанов.
"То есть, если цена будет превышать планку, которая будет влиять на цены на авиационные билеты, будем доплачивать из нефтегазовых доходов", - пояснил он.
Силуанов уточнил, что соответствующую меру планируется ввести с 1 августа.
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