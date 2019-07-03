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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинского доставили в суд в Киеве

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где защита подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
"Да, он доставлен. Заседание начнется в 17.00 (совпадает с мск - ред.)", - сообщил РИА Новости адвокат.
По его словам, суду предстоит рассмотреть несколько процессуальных моментов. Кроме того, защита подаст ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения. "Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде - ред.)", - сообщил Доманский.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
2 июля, 14:05
Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского
Как обратил внимание адвокат, 26 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным положение части 5 статьи 176 ("Общие положения о мерах пресечения") уголовного процессуального кодекса Украины. В ней говорится, что по отношению к подозреваемым по статьям о терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности вооруженных сил нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Решение поддержали десять судей большой палаты КСУ.
По словам адвоката, обстановка около суда спокойная. "Есть определенные моменты, но у нас другая проблема – у нас до сих пор нет прокуроров", - сказал РИА Новости Доманский.
Телеканал RT опубликовал в Telegram видеозапись, как журналиста доставили в суд в Киеве.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
26 июня, 18:13
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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраина
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