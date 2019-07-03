Вышинского доставили в суд в Киеве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где защита подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Да, он доставлен. Заседание начнется в 17.00 (совпадает с мск - ред.)", - сообщил РИА Новости адвокат.

По его словам, суду предстоит рассмотреть несколько процессуальных моментов. Кроме того, защита подаст ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения. "Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде - ред.)", - сообщил Доманский.

Как обратил внимание адвокат, 26 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным положение части 5 статьи 176 ("Общие положения о мерах пресечения") уголовного процессуального кодекса Украины. В ней говорится, что по отношению к подозреваемым по статьям о терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности вооруженных сил нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Решение поддержали десять судей большой палаты КСУ.

По словам адвоката, обстановка около суда спокойная. "Есть определенные моменты, но у нас другая проблема – у нас до сих пор нет прокуроров", - сказал РИА Новости Доманский.

Телеканал RT опубликовал в Telegram видеозапись, как журналиста доставили в суд в Киеве.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.