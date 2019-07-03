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РИА Новости

"Единая Россия" поможет разработать новый ГОСТ для светофоров

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Вадим Алексеев / Перейти в фотобанкСветофор
Светофор
© РИА Новости / Вадим Алексеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Единая Россия" направит в Министерство транспорта РФ экспертные предложения по выработке нового ГОСТа на установку и эксплуатацию светофоров, сообщает пресс-служба партии.
Координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский пояснил, что каждое третье ДТП на российских дорогах связано с наездом на пешеходов. По его словам, причина большого числа таких аварий - отсутствие мер безопасности в зоне пешеходного перехода. Афонский рассказал, что по статистике более половины пострадавших пешеходов - это дети школьного возраста.
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"Партпроект "Безопасные дороги" окажет экспертную поддержку при выработке нового ГОСТа, в котором должен быть прописан четкий регламент, что каждый пешеходный переход перед школой должен быть обязательно оборудован светофором. Место для пешеходного перехода со светофором около детского образовательного учреждения должны выбирать местные жители в ходе обязательных общественных слушаний, также необходимо исключить установку муляжей светофоров около школ", - цитирует пресс-служба партии Афонского.
Координатор партийного проекта рассказал, что по данным мониторинга пешеходных переходов от проекта "Безопасные дороги", прошедшего в ходе акции "Дорога к школе", светофорами сегодня оборудованы далеко не все подходы к образовательным учреждениям. Среди наиболее частых нарушений отмечено не только полное отсутствие светофоров, но и нерегулярное обслуживание уже существующих.
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По словам Афонского, местная власть часто не учитывает мнение местных жителей при установке новых светофоров. "В одних местах светофоров не хватает, а где-то возле школ появляются даже псевдосветофоры – муляжи, так как полноценный электронный регулировщик, считают местные власти, там не нужен", - сказал Афонский.
Он добавил, что новый ГОСТ по светофорам должен помочь решить эти проблемы, а также ответить на вопросы плановых работ по обслуживанию и поддержанию данных объектов в рабочем состоянии на протяжении всего срока их эксплуатации.
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АвтоМинистерство транспорта РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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