Движение поездов на линии Париж-Милан временно приостановлено из-за оползня

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Движение поездов на линии Париж-Милан приостановлено на несколько недель из-за оползня, вызванного непогодой, сообщает телеканал Движение поездов на линии Париж-Милан приостановлено на несколько недель из-за оползня, вызванного непогодой, сообщает телеканал BFMTV

Оползень сошел во вторник на участок железнодорожных путей между коммунами Сен-Жан-де-Морьен и Модан (департамент Савойя). В результате движение на линии между Парижем и Миланом приостановлено на несколько недель.

"Мы находимся на стадии оценки весь день, чтобы посмотреть, могут ли другие происшествия случиться на линии", - заявил телеканалу сотрудник Национальной компании железных дорог (SNCF) Роман Дюран.