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РИА Новости
Новости Подмосковья

К 2026 году в МО появятся 45 новых особо охраняемых природных территорий

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Владимир ПервенцевПрирода Московской области
Природа Московской области
© РИА Новости / Владимир Первенцев
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Московском регионе будет создано 45 особо охраняемых природных территорий. Данным вопросом занимаются депутаты Подмосковья, экологи и сотрудники Росреестра. В планах властей реализовать программу к 2026 году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
По данной повестке в Истре прошло выездное заседание. Его провели в рамках государственной программы "Экология и окружающая среда Подмосковья" до 2026 года.
По словам председателя комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Аллы Поляковой, к 2026 году все особо охраняемые природные территории поставят на кадастровый учет.
Эта процедура необходима для того, чтобы определить границы ООПТ. Знание границ позволит улучшить охрану территорий и не допускать незаконного определения земельных участков, входящих в ООПТ, под застройку.
На территории Московской области находятся 247 особо охраняемых природных зон областного подчинения.
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