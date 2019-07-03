К 2026 году в МО появятся 45 новых особо охраняемых природных территорий

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Московском регионе будет создано 45 особо охраняемых природных территорий. Данным вопросом занимаются депутаты Подмосковья, экологи и сотрудники Росреестра. В планах властей реализовать программу к 2026 году, сообщил телеканал В Московском регионе будет создано 45 особо охраняемых природных территорий. Данным вопросом занимаются депутаты Подмосковья, экологи и сотрудники Росреестра. В планах властей реализовать программу к 2026 году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

По данной повестке в Истре прошло выездное заседание. Его провели в рамках государственной программы "Экология и окружающая среда Подмосковья" до 2026 года.

По словам председателя комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Аллы Поляковой, к 2026 году все особо охраняемые природные территории поставят на кадастровый учет.

Эта процедура необходима для того, чтобы определить границы ООПТ. Знание границ позволит улучшить охрану территорий и не допускать незаконного определения земельных участков, входящих в ООПТ, под застройку.