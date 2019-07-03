В Свердловской области построят новый завод по сортировке мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Завод для сортировки мусора мощностью 100 тысяч тонн в год и полигон размещения твердых коммунальных отходов мощностью 50 тысяч тонн в год построят в городе Красноуфимске Свердловской области, сообщает в среду департамент информационной политики региона.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, представители органов власти и регионального оператора в среду обсудили на встрече с общественниками в Красноуфимском округе планы по созданию новой современной экологичной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Во встрече приняли участие представители Общественной палаты Свердловской области, ОНФ, депутаты законодательного собрания, экологи и члены экологических организаций.

"До начала мероприятия вице-губернатор осмотрел существующий в Красноуфимске мусорный полигон и площадку, отведенную под строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса. Здесь планируется построить завод для сортировки мусора мощностью в 100 тысяч тонн в год и полигон размещения твердых коммунальных отходов мощностью 50 тысяч тонн в год. Комплекс станет первым в Свердловской области современным предприятием, способным отсортировывать до 85% полезных фракций и только оставшиеся 15% отправлять на захоронение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатируемый сегодня в Красноуфимске полигон не соответствует стандартам экологичности и безопасности. По словам Бидонько, фактически это свалка в городской черте, отрицательно влияющая на окружающую среду. При этом новая площадка под комплекс по обращению с ТКО, согласно заключению экспертов департамента по недропользованию "Уралнедра", признана отвечающей всем требованиям.

Вице-губернатор подчеркнул, что строительство нового комплекса позволит не только построить для Красноуфимска и Красноуфимского округа современную инфраструктуру в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, но и приступить к рекультивации той площадки, которая сегодня используется как полигон.