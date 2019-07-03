Иностранным специалистам упростили получение российского гражданства

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Иностранным гражданам и лицам без гражданства упростили получение российского паспорта - если раньше они должны были отработать по утвержденному перечню профессий три года в России для получения гражданства, то теперь срок стажа сокращен до года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в пункт "и" части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"... изменение, заменив слова "трех лет" словами "одного года", - говорится в тексте документа.

Ранее, согласно закону, для обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранные квалифицированные специалисты, обладающие профессиями из определенного законом перечня, должны были работать по своей специальности три года, теперь же стаж составляет всего один год.