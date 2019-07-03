В Британии нашли мертвым арабского шейха

ДУБАЙ, 2 июл — РИА Новости. Трехдневный национальный траур объявлен в ОАЭ в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство Трехдневный национальный траур объявлен в ОАЭ в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM

Согласно заявлению управления делами эмира Шарджи, шейх Халид Аль Касими скончался 1 июля в Великобритании. Причины его смерти не сообщаются.

Тридцатидевятилетний Халид Аль Касими был третьим сыном правителя Шарджи, шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.

Халид Аль Касими проживал в Великобритании, где им был создан бренд городской одежды Qasimi. В информации о нем на официальном сайте Qasimi не упомянуто о его связи с правящей семьей Шарджи.