Британские ученые не смогли точно подсчитать число импотентов в мире

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Урологи из Лондона попытались выяснить, как часто представители сильного пола страдают от "мужских" проблем и не смогли сделать этого из-за огромного разброса в значениях для разных исследований. Это говорит о том, что мужчины крайне неохотно признаются врачам в импотенции, пишут ученые в журнале . Урологи из Лондона попытались выяснить, как часто представители сильного пола страдают от "мужских" проблем и не смогли сделать этого из-за огромного разброса в значениях для разных исследований. Это говорит о том, что мужчины крайне неохотно признаются врачам в импотенции, пишут ученые в журнале BJU International.

"Это очень деликатная тема для многих мужчин, и поэтому врачам следует задуматься о том, чтобы проводить тесты на эректильную дисфункцию среди всех пациентов в группах риска, так как сами они, как показывает наше исследование, вряд ли поделятся этой информацией", — отмечает Анна Кесслер (Anna Kessler) из Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Как сегодня считают ученые, от проблем сексуального характера страдает примерно каждый второй мужчина в возрасте от 40 до 70 лет, причем вероятность их появления стремительно растет вместе с возрастом. В этом отношении, если верить древнеримским и средневековым хроникам, человечество мало изменилось за последние несколько тысячелетий.

Причины развития импотенции, как и возможные методы борьбы с ней, пока остаются предметом споров среди ученых. Все научные поиски пока привели только к созданию виагры, способной ликвидировать часть физических, но не психологических симптомов "мужских" проблем.

До недавнего времени, генетикам не удавалось найти ни одного намека на то, какие гены могут быть связаны с их появлением в относительно раннем возрасте. В этом году они обнаружили первый подобный участок ДНК, расположенный в "мусорной" части генома рядом с геном SIM1, управляющим работой половых органов мужчины.

Поиски других подобных генов и негенетических закономерностей, как отмечают Кесслер и ее коллеги, осложняются тем, что ученые до сих пор не имеют точных представлений о том, как часто мужчины страдают от импотенции и как меняется вероятность заполучить ее в разном возрасте. Проблем добавляет и то, что четких определений этого понятия нет, и обычно все оценки имеют крайне субъективный характер.

Британские урологи попытались внести ясность в этот вопрос, собрав и проанализировав выводы и исходные данные семи сотен научных работ, авторы которых пытались оценить число импотентов среди жителей разных стран или категорий мужчин, а также изучали связь эректильной дисфункции с высоким давлением, диабетом и прочими проблемами со здоровьем.

Несмотря на эти усилия, ученым не удалось привести все эти исследования к единому выводу, так как разброс в значениях оказался очень большим. К примеру, некоторые наблюдения указывали на то, что от импотенции страдает относительно небольшое число мужчин, около 17-20%. Другие научные коллективы приходили к прямо противоположному выводу – по их данным, эректильная дисфункция в той или иной степени затрагивала более 75% представителей сильного пола.

Еще более серьезные различия и расхождения наблюдались в данных, собранных на разных континентах и в опросах и исследованиях, проведенных при помощи различных методик. С чем связаны эти несостыковки, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что они были порождены двумя факторами – возрастными различиями между группами и нежеланием мужчин сообщать кому-либо о проблемах в личной жизни.

В пользу и того, и другого говорит то, что все типы опросов примерно одинаково отражали то, как менялась распространенность импотенции в зависимости от возраста мужчин, а также то, что молодые парни неожиданно часто становились ее жертвами.

Парадоксальным образом, уровень импотенции среди них был гораздо выше, чем у мужчин в возрасте 30-35 лет. Это, как считают ученые, было связано не с реальными физиологическими проблемами, а с недостатком опыта и психологическими факторами.