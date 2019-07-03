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РИА Новости

Путин подписал закон об импортозамещении медицинских наркотиков

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Кабмин отмечал, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.
Законом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории России для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотиков и психотропных веществ.
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