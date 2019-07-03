Путин подписал закон об импортозамещении медицинских наркотиков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Кабмин отмечал, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.