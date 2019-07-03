Путин усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

Также увеличиваются штрафы за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Штрафные санкции за это увеличиваются с 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и с 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.