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РИА Новости

Путин усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность должностных лиц за размещение государственного оборонного заказа у единственного поставщика вместо конкурса или аукциона, вдвое увеличив штрафы за эти действия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Штраф за это правонарушение повышается с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Также увеличиваются штрафы за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Штрафные санкции за это увеличиваются с 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и с 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.
Закон уточняет, что если такие действия повлекли дополнительное расходование бюджетных средств или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, предусматривается штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств.
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