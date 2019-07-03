В Тулуне в четверг планируют запустить электроснабжение по временной схеме

ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл - РИА Новости. Специалисты планируют в четверг начать подключать к временной схеме электроснабжения районы Тулуна Иркутской области, пострадавшие в результате паводка, сообщил журналистам председатель КЧС Руслан Болотов.
"По коммуникациям - мы к вечеру соберем временную схему по электроснабжению, то есть там, где мы не сможем подключить, завозим дизель-генераторы большой мощности для того, чтобы подключать ... Если не сможем подключить постоянную, то с утра будем подключать по временной", - сказал глава КЧС.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна. По данным представителя экстренных служб региона погибших 20 человек.