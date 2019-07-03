В Тулуне в четверг планируют запустить электроснабжение по временной схеме

"По коммуникациям - мы к вечеру соберем временную схему по электроснабжению, то есть там, где мы не сможем подключить, завозим дизель-генераторы большой мощности для того, чтобы подключать ... Если не сможем подключить постоянную, то с утра будем подключать по временной", - сказал глава КЧС.