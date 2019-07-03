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РИА Новости

В Тулуне в четверг планируют запустить электроснабжение по временной схеме

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл - РИА Новости. Специалисты планируют в четверг начать подключать к временной схеме электроснабжения районы Тулуна Иркутской области, пострадавшие в результате паводка, сообщил журналистам председатель КЧС Руслан Болотов.
"По коммуникациям - мы к вечеру соберем временную схему по электроснабжению, то есть там, где мы не сможем подключить, завозим дизель-генераторы большой мощности для того, чтобы подключать ... Если не сможем подключить постоянную, то с утра будем подключать по временной", - сказал глава КЧС.
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