Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей. Об этом сообщается на Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей. Об этом сообщается на сайте военной базы США Moody.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. Самолет сбросил три невзрывных боеприпаса BDU-33, каждый из которых весит более 11 килограммов и имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.

Военные отметили, что BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.