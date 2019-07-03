Путин подписал закон о статусе паломника

Согласно документу, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации, осуществляющие паломническую деятельность.

Предусматривается, что религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является паломничество. Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями на возмездной и безвозмездной основе, как с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности, так и без.