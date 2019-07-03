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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин подписал закон о статусе паломника

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации, осуществляющие паломническую деятельность.
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Предусматривается, что религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является паломничество. Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями на возмездной и безвозмездной основе, как с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности, так и без.
Таким образом, закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, и на совершение и организацию паломниками собственных паломнических поездок.
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссия
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