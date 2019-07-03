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РИА Новости

В Москве позитивно восприняли разведение сил в Станице Луганской

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва позитивно восприняла завершившееся в конце июня разведение сил в Станице Луганской на юго-востоке Украины, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
"В Москве позитивно восприняли завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в "нормандском формате" в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования", - говорится в комментарии.
Отмечается, что теперь "дело за восстановлением статус-кво в двух других районах – н.п. Золотое и Петровское, где ранее уже было проведено разведение, но затем туда вновь зашли подразделения ВСУ и заняли свои прежние позиции".
В комментарии МИД РФ также говорится, что на фоне данных событий "диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая (т.н. "хлебное" перемирие)", а также были "отвергнуты" дополнительные меры, предложенные СММ ОБСЕ, по обеспечению режима "тишины".
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Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран-импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ, отметили в МИД.
"К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима П. Порошенко, не скрывавшего планов силой решить "проблему Донбасса"", - сказано в комментарии.
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