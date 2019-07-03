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РИА Новости

Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоселок Коктебель в Крыму
Поселок Коктебель в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поселок Коктебель в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.
При поиске отелей на полуострове на ближайшие даты сервис Kayak выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов". Аналогичный результат при запросе показывает и сайт Momondo.
С 28 июня авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе Skyscanner.
В июле прошлого года сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях.
Вид на набережную города Судака
1 июля, 15:14
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
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ОбществоКрым
Популярные комментарии
Заблокировать доступ к этим сервисам на всей территории России.
3 июля, 16:18
ДТДмитрий Тишкун
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