Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.

При поиске отелей на полуострове на ближайшие даты сервис Kayak выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов". Аналогичный результат при запросе показывает и сайт Momondo.

С 28 июня авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе Skyscanner.