В Тверской области выявили две тысячи небезопасных автомобильных аптечек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росздравнадзор предотвратил продажу около 2 тысяч незарегистрированных автомобильных аптечек в Тверской области, в отношении производителей медицинских изделий возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области в ходе совместных мероприятий с УЭБиПК УМВД России по Тверской области были выявлены медицинские изделия "Аптечка медицинская первой помощи автомобильная "ЛЕЙКО" производства ООО "Лейко" (1788 штук на общую сумму в 223,5 тысячи рублей), безопасность которых вызвала сомнения",- говорится в сообщении.