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РИА Новости

В Тверской области выявили две тысячи небезопасных автомобильных аптечек

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Автомобильная аптечка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росздравнадзор предотвратил продажу около 2 тысяч незарегистрированных автомобильных аптечек в Тверской области, в отношении производителей медицинских изделий возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области в ходе совместных мероприятий с УЭБиПК УМВД России по Тверской области были выявлены медицинские изделия "Аптечка медицинская первой помощи автомобильная "ЛЕЙКО" производства ООО "Лейко" (1788 штук на общую сумму в 223,5 тысячи рублей), безопасность которых вызвала сомнения",- говорится в сообщении.
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В отношении производителя было возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе.
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