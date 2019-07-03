Более восьми тысяч пострадавших от паводка в Приангарье получили выплаты

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, судьба восьмерых остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.

"Более 8,5 тысячи человек получили единовременную материальную помощь. Во всех территориях выплаты выдаем до глубокой ночи. Уже сегодня ожидаем, что деньги получат 12 тысяч человек. В двух пунктах помощи в Тулуне работают около 30 человек, кроме этого, сегодня выезжаем в отдаленные поселения района, но и по всем другим территориям точно так же открыто по несколько пунктов, и вылетают туда на вертолетах", - заявил министр, слова которого приводятся в аккаунте губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Instagram.