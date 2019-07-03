Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T16:04Z
https://ria.ru/20190703/1556170892.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155607/83/1556078355_0:200:1952:1297_1036x0_80_0_0_b1c13c63096a2010b4bdb930962b0887.jpg
РИА Новости

В Приангарье завершили первый этап спасательных работ

Вчера, 16:04
87
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Первый этап спасательных и аварийно-спасательных работ на территориях Иркутской области, пострадавших от сильного паводка, можно считать завершенным, сообщил журналистам председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов.
"Ключевая задача на сегодняшний день - это восстановление систем жизнеобеспечения. То есть первый этап, это спасательные работы и аварийно-спасательные работы, будем считать завершенными. На сегодняшний день занимаемся восстановлением жизнеобеспечения по всей территории, подверженной воздействию паводка. Идет активная работа по восстановлению водозаборов", - сказал глава КЧС.
Он отметил, что на данный момент почти в 2 раза удалось снизить количество населенных пунктов и людей, которые остаются без электричества.
"Но, к сожалению проблема в том, что даже если вода отошла, определенное время идет на промывку трансформаторов и просушку, иначе технологическое оборудование запустить невозможно", - сказал Болотов.
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
2 июля, 14:15
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
По его словам, в подтопленном Нижнеудинске водозаборы практически восстановлены.
"Идет хлорирование. После того как будут взяты анализы и убедимся в безопасности воды, вода будет подана", - пояснил глава КЧС.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС погибли 18 человек, судьба 8 пока неизвестна. По данным представителя экстренных служб региона, число погибших достигло 20 человек.
000000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМЧСПроисшествия
Рекомендуем
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
В МЧС рассказали о восстановлении документов пострадавшим от паводка
РИА
Новости
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Более восьми тысяч пострадавших от паводка в Приангарье получили выплаты
Пожар на дебаркадере на набережной в Нижнем Новгороде. 3 июля 2019
В Нижнем Новгороде потушили пожар на дебаркадере
Росавиация предложила альтернативные варианты возвращения россиян из Грузии
Лента
новостей
Более 600 детей из подтопленных районов Приангарья отправят в лагеря
Сейсмограф
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
Только в здоровой межпарламентской среде можно вести диалог, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от угроз
Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
Иркутская ассоциация муниципалитетов поможет пострадавшим от паводка
Автомобильная аптечка
В Тверской области выявили две тысячи небезопасных автомобильных аптечек
В Петербурге фура пробила ограду моста, один человек погиб
Здание Европарламента
Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об импортозамещении медицинских наркотиков
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о статусе паломника
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
В Москве позитивно восприняли разведение сил в станице Луганской
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
Лента новостейМолния