В Приангарье завершили первый этап спасательных работ

КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Первый этап спасательных и аварийно-спасательных работ на территориях Иркутской области, пострадавших от сильного паводка, можно считать завершенным, сообщил журналистам председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов.

"Ключевая задача на сегодняшний день - это восстановление систем жизнеобеспечения. То есть первый этап, это спасательные работы и аварийно-спасательные работы, будем считать завершенными. На сегодняшний день занимаемся восстановлением жизнеобеспечения по всей территории, подверженной воздействию паводка. Идет активная работа по восстановлению водозаборов", - сказал глава КЧС.

Он отметил, что на данный момент почти в 2 раза удалось снизить количество населенных пунктов и людей, которые остаются без электричества.

"Но, к сожалению проблема в том, что даже если вода отошла, определенное время идет на промывку трансформаторов и просушку, иначе технологическое оборудование запустить невозможно", - сказал Болотов.

По его словам, в подтопленном Нижнеудинске водозаборы практически восстановлены.

"Идет хлорирование. После того как будут взяты анализы и убедимся в безопасности воды, вода будет подана", - пояснил глава КЧС.