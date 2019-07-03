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РИА Новости

Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится

Вчера, 15:56
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© Vincent KesslerИтальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
© Vincent Kessler
БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Новый глава Европарламента Давид Сассоли заявил в среду, что на данный момент не видит никаких предпосылок к изменениям в принятом ЕС подходе к санкциям против России.
Итальянский социалист Сассоли был избран в среду новым спикером ЕП. На пресс-конференции журналисты спросили его, планирует ли Европарламент нового созыва придерживаться прежней политики в отношении РФ, в том числе в отношении санкций.
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"Мне кажется, нет предложений по пересмотру уже принятых решений", - заявил спикер ЕП. Он отметил, что у него "есть свои идеи" на этот счет, но он не считает, что председатель парламента должен их высказывать.
"Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами … Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП", - отметил он.
Решения о введении ограничительных мер уполномочен принимать Совет ЕС, Европарламент в формальной процедуре не задействован.
В конце июня ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет ЕС оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
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Экономист: ЕС делает вид, что приспособился к контрсанкциям. Но это не такГлава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям России. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.
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