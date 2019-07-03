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РИА Новости

В древнейшей пирамиде нашли "путь в загробный мир"

Вчера, 15:55
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© AFP 2019 / Mohamed el-ShahedПирамида Джосера в Саккаре, Египет
Пирамида Джосера в Саккаре, Египет
© AFP 2019 / Mohamed el-Shahed
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Археологи приблизились к разгадке тайны рва, окружающего египетскую пирамиду Джосера. Об этом сообщает Science in Poland.
"Сухой ров" в некрополе Сакарра под Каиром является трехмерной моделью пути фараона в загробную жизнь, считает археолог Камиль Курашкевич из Варшавского университета.
Он представляет собой прорубленную в скале огромную траншею глубиной 20 и шириной 40 метров. Она ограничивает священную зону размером 750 на 600 метров. Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, считающуюся древнейшим сохранившимся каменным строением в мире, и прилегающие храмовые постройки.
Группа археологов под руководством Курашкевича ведет работы в Сакарре более 20 лет. В ходе раскопок они обнаружили низкие горизонтальные коридоры, которые, предположительно, построили еще при возведении самой пирамиды. Долгое время ученые не могли определить их предназначение.
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Один из таких коридоров, ведущих к пирамиде, имеет длину около 20 метров и заканчивается небольшой комнатой. Внутри нее египтологи нашли ритуальный гарпун, украшенный резными изображениями змей.
По мнению Курашкевича, оружие могло быть одной из опасностей, ожидающих фараона, или, наоборот, средством для защиты на пути в загробную жизнь.
"Согласно египетским верованиям, путь в загробный мир был трудным и опасным. Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолеть ряд препятствий и столкнуться с опасными существами", — пояснил археолог.
Ученые предполагают, что если концепция верна, то рядом с уже найденными коридорами должны располагаться новые тоннели.
Курашкевич также обратил внимание на найденные ранее необычные сооружения в западной части "сухого рва". В траншее существуют поперечные стены с широкими проемами, лестницы и глубокие ниши. Все они могли служить препятствиями на пути фараона к вечной жизни, считает ученый.
Египтолог также отметил, что иероглифические надписи внутри пирамиды Джосера не отражают каких-либо концепций, связанных с верованиями древних египтян относительно того света.
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