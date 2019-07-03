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РИА Новости

Американское ярмо. Швейцарский депутат предрек Европе судьбу Древней Греции

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат и бывший председатель Большого совета кантона Женева Ги Меттан в интервью Le Figaro рассказал, почему Европу ждет упадок.
Меттан считает, что ЕС пошел "не по тому пути" после подписания Маастрихтского договора в 1992 году. По его мнению, ультралиберализм "подминает все под себя", а расширение НАТО привело к ухудшению отношений с Россией.
"Для уважающего себя демократа это неприемлемо", — подчеркнул депутат.
Меттан сравнивает современную Европу с Древней Грецией, которая лишилась своей независимости в 146 году до нашей эры, потому что не смогла справиться с внутренними разногласиями после Пелопонесской войны и обратилась за помощью к Риму. В свою очередь, европейские страны несколько раз просили США помочь в урегулировании конфликтов в XX веке.
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"Американцы покончили с нашей военной независимостью с помощью НАТО, а сейчас подчиняют нашу экономику, вынуждая нас следовать их экономическим санкциям, навязывая нам свое право и контролируя нашу торговлю с помощью доллара", — заявил Меттан.
Депутат призвал создавать единую Европу, которая была бы свободной, независимой и суверенной. По его словам, влияние Соединенных Штатов "намного превосходит" то, что полагается союзнику.
"Зачем принимать американское ярмо и культивировать враждебность к европейской России? Здесь находятся зерна раскола, который стал роковым для Древней Греции", — считает Меттан.
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Он также отметил, что Германия превратилась в сверхдержаву и угрожает внутреннему равновесию Европы. Однако, по его мнению, сближение ЕС с Россией поможет восстановить баланс сил.
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Ги МеттанНАТОЕвросоюзРоссияСШАВ мире
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