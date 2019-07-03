Американское ярмо. Швейцарский депутат предрек Европе судьбу Древней Греции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат и бывший председатель Большого совета кантона Женева Ги Меттан в интервью Le Figaro Депутат и бывший председатель Большого совета кантона Женева Ги Меттан в интервью Le Figaro рассказал , почему Европу ждет упадок.

Меттан считает, что ЕС пошел "не по тому пути" после подписания Маастрихтского договора в 1992 году. По его мнению, ультралиберализм "подминает все под себя", а расширение НАТО привело к ухудшению отношений с Россией.

"Для уважающего себя демократа это неприемлемо", — подчеркнул депутат.

Меттан сравнивает современную Европу с Древней Грецией, которая лишилась своей независимости в 146 году до нашей эры, потому что не смогла справиться с внутренними разногласиями после Пелопонесской войны и обратилась за помощью к Риму. В свою очередь, европейские страны несколько раз просили США помочь в урегулировании конфликтов в XX веке.

"Американцы покончили с нашей военной независимостью с помощью НАТО, а сейчас подчиняют нашу экономику, вынуждая нас следовать их экономическим санкциям, навязывая нам свое право и контролируя нашу торговлю с помощью доллара", — заявил Меттан.

Депутат призвал создавать единую Европу, которая была бы свободной, независимой и суверенной. По его словам, влияние Соединенных Штатов "намного превосходит" то, что полагается союзнику.

"Зачем принимать американское ярмо и культивировать враждебность к европейской России? Здесь находятся зерна раскола, который стал роковым для Древней Греции", — считает Меттан.

Он также отметил, что Германия превратилась в сверхдержаву и угрожает внутреннему равновесию Европы. Однако, по его мнению, сближение ЕС с Россией поможет восстановить баланс сил.