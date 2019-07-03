В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти на всей территории России в июле будет либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, сообщил в интервью " Почти на всей территории России в июле будет либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, сообщил в интервью " Российской газете " научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на юге Урала и юге Западной Сибири установится погода в пределах нормы. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа столбики термометров поднимутся выше среднестатистических отметок.

В центральных регионах страны первая декада июля будет неоднородной. Так, с середины текущей недели на эти территории проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, из-за чего температура понизится до 17-20 градусов.

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца. Пока же московский главк МЧС практически ежедневно рассылает смс-оповещения для столичных жителей, в которых предупреждает об усилении ветра и дожде.

Так, 3 июля на территории Москвы ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Пасмурными ожидаются и ближайшие выходные. Как рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, москвичей ждут дожди и температура ниже климатической нормы.

Она уточнила, что дождь начнется в пятницу и продлится три-четыре дня. Специалист не исключила, что может выпасть 10, местами 15 миллиметров осадков, а дожди не будут такими интенсивными, какие были в прошлые выходные.