В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти на всей территории России в июле будет либо привычная для этого времени года температура, либо превышающая норму, сообщил в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на юге Урала и юге Западной Сибири установится погода в пределах нормы. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа столбики термометров поднимутся выше среднестатистических отметок.
В центральных регионах страны первая декада июля будет неоднородной. Так, с середины текущей недели на эти территории проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, из-за чего температура понизится до 17-20 градусов.
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца. Пока же московский главк МЧС практически ежедневно рассылает смс-оповещения для столичных жителей, в которых предупреждает об усилении ветра и дожде.
Так, 3 июля на территории Москвы ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Пасмурными ожидаются и ближайшие выходные. Как рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, москвичей ждут дожди и температура ниже климатической нормы.
Она уточнила, что дождь начнется в пятницу и продлится три-четыре дня. Специалист не исключила, что может выпасть 10, местами 15 миллиметров осадков, а дожди не будут такими интенсивными, какие были в прошлые выходные.
По ее словам, воздух в столице в субботу будет не выше плюс 17 градусов, что соответствует концу августа. Метеоролог добавила, что минимальная ночная температура на выходных в столичном регионе ожидается от 8 до 13 градусов.