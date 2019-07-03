Умер режиссер Василий Панин

"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега — член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", - говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов.