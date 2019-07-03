Умер режиссер Василий Панин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Режиссер Василий Панин скончался на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов в среду.
"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега — член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", - говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов.
Союз кинематографистов принес соболезнования родным и близким Панина.
Панин снял более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов, в числе которых "Господа артисты", "На заре туманной юности", "Бульварный роман" и другие.