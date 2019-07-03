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РИА Новости

Кувшинников подал документы для участия в выборах главы Вологодской области

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в областную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в избиркоме.
"У нас завершается этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора Вологодской области, которые состоятся 8 сентября текущего года… Сегодня сдал документы от Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия" Кувшинников Олег Александрович", - сказал председатель избиркома Денис Зайцев.
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По его словам, также на сегодняшний день документы о выдвижении подали Ольга Анищенко от "Коммунистической партии социальной справедливости", Александр Морозов от КПРФ, Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Вадим Тюрин от "Партии ветеранов России", Алексей Рылеев от партии "Родина", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
По словам Зайцева, документы о выдвижении от кандидатов областной избирком принимает до 4 июля.
Кувшинников занимает пост губернатора Вологодской области с декабря 2011 года. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.
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Вологодская областьПолитика
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