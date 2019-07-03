Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.

"Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля",- говорится в сообщении.

Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, глава ПАСЕ отметила, что ассамблея начиная с 1994 года имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики, сообщили в пресс-службе.

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", - заявила глава ПАСЕ, слова которой приводятся в сообщении.