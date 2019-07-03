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РИА Новости

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Вчера, 15:48
12147
© Фото : Council of Europe/ Klara BeckПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
"Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля",- говорится в сообщении.
Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, глава ПАСЕ отметила, что ассамблея начиная с 1994 года имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики, сообщили в пресс-службе.
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", - заявила глава ПАСЕ, слова которой приводятся в сообщении.
Паскье отметила, что "готова обсудить улучшение отношений между ассамблеей и украинским парламентом и его делегацией ПАСЕ".
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Лилиан Мори ПаскьеВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
и всё)) представим если Россия послала это пасе и не допустили наблюдателей на выборы какой вой они подняли бы😂😂😂
3 июля, 16:17
СССосед Соседов
2810000
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