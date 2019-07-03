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РИА Новости

Ученые выяснили, как были написаны новгородские берестяные грамоты

Вчера, 15:43
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© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАНБерестяная грамота
Берестяная грамота
© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН
Берестяная грамота. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ученые НИЦ "Курчатовский институт" совместно с коллегами из Института археологии РАН провели первое комплексное аналитическое исследование образцов письменной культуры Древней Руси - новгородских берестяных грамот, написанных чернилами, и в результате смогли прочесть фрагменты текста, а также определить элементный состав чернил и бересты, сообщила пресс-служба Курчатовского института.
Результаты работы представлены на VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов, проходящей в Санкт-Петербурге.
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"Аналитическая диагностика предметов искусства и культурных ценностей становится все более востребованной в современном междисциплинарном исследовании. В нашей новой работе мы применили неразрушающий естественнонаучный подход к изучению письменных объектов культурного наследия", - цитируются слова одного из авторов исследования, ведущего научного сотрудника лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Евгения Созонтова.
Исследователи изучили новгородские берестяные грамоты, тексты которых предположительно написаны чернилами. Ученые проанализировали элементный состав предполагаемых чернил и бересты двух грамот, относящихся ко второй половине XIV века и второй четверти XV века. С помощью метода так называемого мультиспектрального фотографирования удалось увидеть скрытые фрагменты угасшего и плохо читаемого текста. В результате исследования ученые выяснили, что тексты на бересте действительно написаны чернилами.
Также специалисты выяснили, что буквы на изучаемых берестяных грамотах были нанесены писалом с широкой (около одного миллиметра) рабочей кромкой.
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