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РИА Новости

В России усложнили процедуру возбуждения дел против судей

Вчера, 15:35
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Возбудить уголовное дело против мирового судьи или судьи районного суда теперь можно только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), сказано в федеральном законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее для этого требовалось согласие региональной квалифколлегии, а ВККС занималась только судьями Верховного суда РФ, военных судов, арбитражных судов, судов субъектов федерации. В любом случае, принять решение о возбуждении уголовного дела против судьи с согласия квалифколлегии может только председатель Следственного комитета РФ.
Закон вносит изменения в 448 статью УК РФ, которая регламентирует особенности привлечения к уголовной ответственности спецсубъектов.
Также ВККС наделяется полномочием изменять вид дисциплинарного взыскания, наложенного на судью квалификационной коллегией судей субъекта РФ, если по результатам рассмотрения жалобы на решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности она придет к выводу о несоразмерности наложенного взыскания тяжести совершенного дисциплинарного проступка.
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