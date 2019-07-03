В России усложнили процедуру возбуждения дел против судей

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Возбудить уголовное дело против мирового судьи или судьи районного суда теперь можно только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), сказано в федеральном законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее для этого требовалось согласие региональной квалифколлегии, а ВККС занималась только судьями Верховного суда РФ, военных судов, арбитражных судов, судов субъектов федерации. В любом случае, принять решение о возбуждении уголовного дела против судьи с согласия квалифколлегии может только председатель Следственного комитета РФ.

Закон вносит изменения в 448 статью УК РФ, которая регламентирует особенности привлечения к уголовной ответственности спецсубъектов.