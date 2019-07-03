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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Из охваченного огнем отсека глубоководного аппарата в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.
"После этого моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - отметил глава Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1
Вчера, 13:29
Погибшие моряки до конца выполнили свой долг на боевом посту, заявили в РПЦ
Министр сообщил, что на борту корабля были семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России. Все они погибли. Шойгу добавил, что всех погибших офицеров представят к государственным наградам.
Глава Минобороны рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.

Трагедия на глубоководном аппарате

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул первого июля, об этом стало известно на следующий день. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вчера, 00:28
Вице-премьер Италии соболезнует в связи с гибелью российских подводников
Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.
В Кремле заявили, что решение об объявлении федерального траура пока не принималось. Вопрос о трауре в регионе пресс-секретарь президента переадресовал местным властям.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссия
Популярные комментарии
Для меня погибло 14 героев России. Земля Вам пухом, МУЖИКИ. Честь имею!!!!
3 июля, 16:51
Ефимыч 66
4620207
море это море . царство небесное погибшим героям
3 июля, 16:05
Влад Темин
3410210
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