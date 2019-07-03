Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Из охваченного огнем отсека глубоководного аппарата в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

"После этого моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - отметил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

Министр сообщил, что на борту корабля были семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России. Все они погибли. Шойгу добавил, что всех погибших офицеров представят к государственным наградам.

Глава Минобороны рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.

Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.

Трагедия на глубоководном аппарате

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул первого июля, об этом стало известно на следующий день. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.