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РИА Новости

В Гонконге задержали восемь человек за хищение данных сотрудников полиции

Вчера, 15:31
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Восемь человек задержаны в Гонконге по подозрению в хищении и обнародовании личных данных сотрудников правоохранительных органов, говорится в заявлении местной полиции.
Полиции удалось задержать шесть мужчин и двух женщин в возрасте от 16 до 40 лет, которых подозревают в кибератаках на сайты полиции, хищении и обнародовании персональных данных сотрудников, включая номера паспортов, дней рождения, имен, а также в подстрекательстве других лиц к совершению правонарушений.
Точное число сотрудников полиции, чьи данные были украдены, не сообщается, однако известно, что ряд полицейских и члены их семей получали угрозы.
Расследование по делу продолжается, до сих пор неизвестно, связаны ли кибератаки на отдельных сотрудников полиции с массовыми протестами против рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, захлестнувшими Гонконг в последний месяц.
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