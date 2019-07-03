В Гонконге задержали восемь человек за хищение данных сотрудников полиции

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Восемь человек задержаны в Гонконге по подозрению в хищении и обнародовании личных данных сотрудников правоохранительных органов, говорится в заявлении местной полиции.

Полиции удалось задержать шесть мужчин и двух женщин в возрасте от 16 до 40 лет, которых подозревают в кибератаках на сайты полиции, хищении и обнародовании персональных данных сотрудников, включая номера паспортов, дней рождения, имен, а также в подстрекательстве других лиц к совершению правонарушений.

Точное число сотрудников полиции, чьи данные были украдены, не сообщается, однако известно, что ряд полицейских и члены их семей получали угрозы.