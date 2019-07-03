Правительство одобрило договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом

"Одобрить и предоставить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ Договор между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанный в городе Сочи 17 октября 2018 года", - говорится в документе.