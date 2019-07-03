Правительство одобрило договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило договор между РФ и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов.
"Одобрить и предоставить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ Договор между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанный в городе Сочи 17 октября 2018 года", - говорится в документе.
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Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси подписали в Сочи договор о всестороннем сотрудничестве и стратегическом партнёрстве между двумя странами. Как отметил российский лидер, договором поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему углублению российско-египетских связей по самым разным направлениям.