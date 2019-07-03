В НАТО назвали цель учений в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Корабли Североатлантического альянса в рамках украинско-американских учений Sea Breeze в Черном море планируют "отточить мастерство" и попрактиковаться в совместной работе с союзниками, сообщило морское командование НАТО.

По словам представителей объединенных Военно-морских сил альянса, Украина выступает "ценным партнером", несмотря на то, что не входит в НАТО.

Накануне в акваторию Черного моря вошли канадский фрегат HMCS "Торонто", турецкий TCG Turgutreis и британский HMS "Дункан". Позже к ним присоединится румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

Российские военные следят за кораблями группы НАТО, сообщили ранее в Национальном центре управления обороной.

Военно-морские учения на Украине

Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В них участвуют авиация и корабли стран НАТО — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. Также запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и совершенствование взаимодействия спецподразделений.