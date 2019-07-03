Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма"

Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.

"В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная повестка сложная и противоречивая. Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире", - сказал Путин.

"Так, уже очевидна его трансформация к многополярности, при этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности - все это препятствует совместной работе", - подчеркнул президент РФ.