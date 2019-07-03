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РИА Новости

Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин после выступления на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин после выступления на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма"
Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.
"В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная повестка сложная и противоречивая. Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире", - сказал Путин.
"Так, уже очевидна его трансформация к многополярности, при этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности - все это препятствует совместной работе", - подчеркнул президент РФ.
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Путин считает, что "вернув в центр дискуссии об обновленной модели глобального развития такие понятия, как суверенитет, право народов на самобытность своего пути", можно будет "выйти на работающие договоренности, принимать на международных форумах, на встречах лидеров стран не только декларации, но и правила, обязательные к исполнению, построенные на учете интересов государств, их взаимной ответственности".
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