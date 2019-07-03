Путин назвал попытки присвоить право на истину недопустимыми

Выступая на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве, Путин отметил, что консолидация парламентов в выработке общих правил обмена информацией, ее защиты имеет большое значение для укрепления прав и свобод человека, для становления и развития сбалансированного миропорядка.

"Однако мы видим, к сожалению, попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину. Эти тенденции, кстати, распространяются и на национальном уровне, когда в ряде стран, например, фактически вводятся цензурные запреты и барьеры, запреты на иную точку зрению - практика, которая, на наш взгляд, в корне противоречит и ценностям демократии, и принципу свободы слова, и парламентской традиции в целом", - сказал Путин.