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РИА Новости

Путин назвал попытки присвоить право на истину недопустимыми

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Попытки монополизировать информационное пространство в мире и присвоить право на истину недопустимы, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Выступая на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве, Путин отметил, что консолидация парламентов в выработке общих правил обмена информацией, ее защиты имеет большое значение для укрепления прав и свобод человека, для становления и развития сбалансированного миропорядка.
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"Однако мы видим, к сожалению, попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину. Эти тенденции, кстати, распространяются и на национальном уровне, когда в ряде стран, например, фактически вводятся цензурные запреты и барьеры, запреты на иную точку зрению - практика, которая, на наш взгляд, в корне противоречит и ценностям демократии, и принципу свободы слова, и парламентской традиции в целом", - сказал Путин.
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