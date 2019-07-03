Опрос: почти половина работодателей готовы оплачивать отдых сотрудников

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сорок процентов работодателей планируют оплачивать отдых на территории России своим сотрудникам и членам их семей, сообщает Работа.ру.

Дело в том, что с 2019 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволили предприятиям получать льготы при оплате работникам отдыха в России. Компании могут включать такие траты в сумму расходов, сокращая тем самым базу по налогу на прибыль. То есть с этих денег они могут не перечислять в бюджет 20% налога на прибыль.

Сервис опросил представителей 300 российских компаний (руководителей, HR-директоров, рекрутеров) и выяснил, будут ли они пользоваться этой возможностью.

Оказалось, что в большинстве фирм (74%) не знают о нововведении.

Сорок процентов работодателей намерены оплачивать сотрудникам и членам их семей отдых на территории России, 47% опрошенных пока не определились.