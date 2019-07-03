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РИА Новости
Туризм

Опрос: почти половина работодателей готовы оплачивать отдых сотрудников

Вчера, 18:28
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© Depositphotos / olly18Девушка читает на пляже
Девушка читает на пляже
© Depositphotos / olly18
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сорок процентов работодателей планируют оплачивать отдых на территории России своим сотрудникам и членам их семей, сообщает Работа.ру.
Дело в том, что с 2019 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволили предприятиям получать льготы при оплате работникам отдыха в России. Компании могут включать такие траты в сумму расходов, сокращая тем самым базу по налогу на прибыль. То есть с этих денег они могут не перечислять в бюджет 20% налога на прибыль.
Сервис опросил представителей 300 российских компаний (руководителей, HR-директоров, рекрутеров) и выяснил, будут ли они пользоваться этой возможностью.
Оказалось, что в большинстве фирм (74%) не знают о нововведении.
Сорок процентов работодателей намерены оплачивать сотрудникам и членам их семей отдых на территории России, 47% опрошенных пока не определились.
Тринадцать процентов респондентов сказали, что не будут увеличивать траты на персонал. Среди причин - отсутствие у компании такой финансовой возможности (40% ответов), нерентабельность налогового вычета для фирмы (32%). Каждая десятое предприятие еще не изучило нововведения, 8% пока не готовы правильно организовать процесс внедрения новой системы. А в каждой двадцатой организации оплата отдыха сотрудников и членов их семей не согласуется с корпоративной культурой.
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