Армия Хафтара отрицает, что бомбила центр содержания беженцев под Триполи

КАИР, 3 июл — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара опровергла сообщения о своей причастности к бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов под ливийским Триполи.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура. Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) обвинило в бомбежке центра авиацию Хафтара.

Согласно заявлению информационного центра Западного оперативного штаба ЛНА, "армия не наносила удары по центру содержания нелегальных иммигрантов". В штабе отметили, что ВВС точечными ударами во вторник вечером поразили находящийся в том же районе военный лагерь лояльной ПНС группировки и их склады с оружием. После успешного авианалета, сообщают в ЛНА, боевики, чтобы "ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину на армию, обстреляли из минометных установок центр содержания нелегальных иммигрантов".

В ЛНА также заявили, что подконтрольные ПНС группировки "используют незаконных мигрантов в военных целях, заставляя их вступать в отряды, сражающиеся с ЛНА, либо направляют их на различные вспомогательные работы". Ранее ВВС ЛНА объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призвав мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.