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РИА Новости

Мэй заявила, что не покинет парламент после ухода с поста премьера

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй после ухода с поста премьер-министра Великобритании не намерена покидать парламент, об этом она заявила на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
С предположением о том, что Мэй покинет парламент, выступил лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл.
"Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем", - сказала Мэй.
Ее предшественник Дэвид Кэмерон, объявив об отставке, объявил и об уходе из парламента.
Мэй передаст полномочия новому премьеру 24 июля.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 июля, 12:28
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