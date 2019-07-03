Мэй заявила, что не покинет парламент после ухода с поста премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй после ухода с поста премьер-министра Великобритании не намерена покидать парламент, об этом она заявила на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.

С предположением о том, что Мэй покинет парламент, выступил лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл.

"Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем", - сказала Мэй.

Ее предшественник Дэвид Кэмерон, объявив об отставке, объявил и об уходе из парламента.