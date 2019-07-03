Путин призвал мир объединиться для технологического развития

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал мир объединиться для использования в интересах людей возможностей, которые открывают технологические прорывы.

По его словам, долг всех ответственных политиков, ученых, делового сообщества осмыслить природу технологической революции, настоящее и будущее цифровой эпохи, согласованно и своевременно решать вопросы устранения, сглаживания возникающих в ходе революции противоречий и рисков.