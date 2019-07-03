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РИА Новости

Путин призвал мир объединиться для технологического развития

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал мир объединиться для использования в интересах людей возможностей, которые открывают технологические прорывы.
По его словам, долг всех ответственных политиков, ученых, делового сообщества осмыслить природу технологической революции, настоящее и будущее цифровой эпохи, согласованно и своевременно решать вопросы устранения, сглаживания возникающих в ходе революции противоречий и рисков.
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"Их много. Объединиться необходимо ради использования в интересах людей тех широчайших возможностей, которые открывают технологические прорывы в самых разных сферах", - сказал Путин на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма".
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