В ГИБДД рассчитывают, что беспилотные автомобили минимизируют число ДТП

"Мы очень все серьезно поддерживаем развитие беспилотных транспортных средств. Это очень интересная программа, которая действует в нашей стране, является передовой. Если это позволит водителю исключить человеческий фактор, а у нас 90% - это именно человеческий фактор в поведении. И когда эта система позволит исключить те или иные деяния, или минимизировать их практически до нуля, то эта система будет внедрена, и мы еще раз идем одними из передовых", - сказал он.