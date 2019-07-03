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РИА Новости

В ГИБДД рассчитывают, что беспилотные автомобили минимизируют число ДТП

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБеспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком "А"
Беспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком А
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Госавтоинспекция рассчитывает, что беспилотные автомобили помогут помогут минимизировать число ДТП, сообщил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.
"Мы очень все серьезно поддерживаем развитие беспилотных транспортных средств. Это очень интересная программа, которая действует в нашей стране, является передовой. Если это позволит водителю исключить человеческий фактор, а у нас 90% - это именно человеческий фактор в поведении. И когда эта система позволит исключить те или иные деяния, или минимизировать их практически до нуля, то эта система будет внедрена, и мы еще раз идем одними из передовых", - сказал он.
По словам главы ГИБДД, это не означает, что беспилотные автомобили будут передвигаться без водителей.
"Водитель будет присутствовать, и будет управлять транспортным средством, но по средством того, что глаз компьютера может, как и глаз человека, различать все, что происходит на дороге, подсказывать. И при возникновении риска принимать какие-то на себя полномочия в части предотвращения ДТП", - заключил Черников.
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