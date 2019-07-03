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РИА Новости

Климкин выступил против федерализации Украины

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
"По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины", - заявил Климкин в интервью изданию Liga.net, добавив, что "придется идти на компромиссы, и некоторые из этих компромиссов будут сложными".
Вместе с тем министр допустил компромиссы по языковому вопросу в регионе. Однако он выступил против исключительно российского языкового поля в Донбассе.
"Я считаю, что там все равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало", - добавил он.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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