Климкин выступил против федерализации Украины

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.

"По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины", - заявил Климкин в интервью изданию Liga.net , добавив, что "придется идти на компромиссы, и некоторые из этих компромиссов будут сложными".

Вместе с тем министр допустил компромиссы по языковому вопросу в регионе. Однако он выступил против исключительно российского языкового поля в Донбассе.

"Я считаю, что там все равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало", - добавил он.