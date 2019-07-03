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РИА Новости

США заподозрили Камбоджу в планах разместить китайскую военно-морскую базу

Вчера, 15:09
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БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. США подозревают Камбоджу в намерении предоставить КНР военно-морскую базу Реам в провинции Сиануквиль на берегу Сиамского залива после отказа правительства страны от американской помощи в ее ремонте, сообщает в среду интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Помощник министра обороны США по делам Южной и Юго-Восточной Азии Джозеф Фелтер потребовал объяснений от Камбоджи по поводу ее отказа от американской помощи в ремонте учебно-тренировочной части и судоремонтного дока базы, сообщает издание.
"Письмо (Камбоджи с отказом от принятия помощи) от 6 июня было внимательно рассмотрено всеми структурами правительства США и создало у многих впечатление, что такая резкая смена курса может означать более глубокие планы в отношении военно-морской базы Реам, например такие, которые могут быть связаны с предоставлением места базирования кораблям и воинским соединениям Китая", - говорится в письме Фелтера, которое цитирует газета.
Издание сообщает, что министр обороны Камбоджи генерал Теа Бан сделал во вторник заявление, касающееся американских подозрений. Он заявил, что "не понял" содержания письма Фелтера, так как камбоджийская сторона "четко и ясно объяснила американской стороне", что причина отказа состоит в планируемом переносе главной базы военно-морских сил Камбоджи на новое место.
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"Они обвиняют нас в отказе от их предложения, но мы ведь ответили на их предложение сообщением о том, что в ремонте нет необходимости, так как мы планируем перенести базу на новое место с целью увеличения ее территории и возможностей", - заявил министр.
"Они не хотят воспринимать то, что я ясно объяснил. Они просто хотят в очередной раз повторить то, что они говорят годами: что Камбоджа собирается предоставить Китаю военно-морскую базу", - добавил Теа Бан.
Сиануквиль – главная морская гавань Камбоджи. Там расположен крупнейший гражданский порт страны, военно-морская база Реам и наиболее развитая курортная зона Камбоджи. В последние годы в туристической зоне Сиануквиля идет масштабное строительство отелей и казино, в большинстве случаев с участием китайских инвесторов. Китайские инвестиции также используются и в модернизации грузовых терминалов порта Сиануквиль.
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