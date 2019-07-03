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РИА Новости

Источник рассказал о подготовке встречи Рябкова и Томпсона

Вчера, 15:09
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и США прорабатывают возможность встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгосскретаря США Андреа Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности, консультации могут состояться в ближайшие пару недель, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Даты окончательно не согласованы, но она (встреча - ред.) состоится в ближайшие пару недель", - сказал собеседник агентства.
Ранее на переговорах в Осаке лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручение дипломатическим ведомствам проработать возможность проведения таких консультаций.
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Вчера, 12:22
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МИД РФСергей РябковРоссияПолитика
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