Источник рассказал о подготовке встречи Рябкова и Томпсона

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и США прорабатывают возможность встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгосскретаря США Андреа Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности, консультации могут состояться в ближайшие пару недель, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Даты окончательно не согласованы, но она (встреча - ред.) состоится в ближайшие пару недель", - сказал собеседник агентства.