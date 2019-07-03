Вице-президент Ирана обсудил с главой Росатома строительство АЭС "Бушер"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-президент, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в ходе визита в РФ обсудил с гендиректором российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым реализацию проекта АЭС в Бушере, сообщило посольство Ирана в Москве.

"Господин Салехи и господин Лихачев обменялись мнениями по поводу реализации проекта по строительству электростанции "Бушер", выразив удовлетворение относительно успешного продвижения проекта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном посольством в Telegram-канале.

По его данным, Салехи совершил рабочую поездку в Россию 1-3 июля, в ходе которой обсудил с "Росатомом" вопросы сотрудничества России и Ирана в сфере мирного атома и перспективы этого сотрудничества в будущем.

Еще одной темой переговоров был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны в ходе встречи подчеркнули необходимость его сохранения и выполнения обязательств по нему всеми участниками.

Кроме того, стороны констатировали, что осложнившаяся вокруг ядерной сделки обстановка стало следствием односторонних действий США, а также договорились продолжить контакты в будущем.