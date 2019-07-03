Титов не получил ответа на просьбу выпустить Дельпаля из СИЗО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что до сих пор не получил ответа от Следственного комитета на просьбу выпустить из СИЗО фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Титов 13 июня заявил РИА Новости, что направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обращение с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения для Дельпаля, которому в апреле срок содержания под стражей был продлен до 14 июля.

"Ответа, к сожалению, официального нет. Были ответы из прокуратуры, но они носят такой характер, что дело идёт, пока оснований для изменения меры пресечения нет", - сказал он журналистам.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.