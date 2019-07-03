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РИА Новости

ЕС поддержал призыв провести международное расследование удара в Триполи

Вчера, 15:02
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС поддержал призыв к ООН провести расследование авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов под Триполи, а также призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать международное гуманитарное право, говорится в сообщении европейской дипслужбы.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.
Вид города Триполи, Ливия
Вчера, 03:11
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
"Мы неоднократно призывали к прекращению боевых действий и соблюдению международного гуманитарного права. Европейский союз присоединяется к призыву к ООН провести немедленное расследование того, кто совершил это ужасное нападение. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
ЕС также призвал "все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций".
"Это нападение также еще раз показывает необходимость прекращения огня в ливийском конфликте. ЕС будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку специальному представителю ООН Саламе в достижении политического урегулирования. Все региональные и международные партнеры должны в равной степени оказывать поддержку достижению мира", - заявили в дипслужбе.
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ЕвросоюзТриполиВ мире
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