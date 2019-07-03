ЕС поддержал призыв провести международное расследование удара в Триполи

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС поддержал призыв к ООН провести расследование авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов под Триполи, а также призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать международное гуманитарное право, говорится в сообщении европейской дипслужбы.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

"Мы неоднократно призывали к прекращению боевых действий и соблюдению международного гуманитарного права. Европейский союз присоединяется к призыву к ООН провести немедленное расследование того, кто совершил это ужасное нападение. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

ЕС также призвал "все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций".