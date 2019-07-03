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РИА Новости
Культура

Шварценеггер рассказал о съемках в фильме Степченко "Тайна печати дракона"

Вчера, 17:11
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© China Film Co. (2019)Кадр из фильма "Тайна печати дракона"
Кадр из фильма Тайна печати дракона
© China Film Co. (2019)
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что отлично провел время с Джеки Чаном на съемках российско-китайского фильма Олега Степченко "Тайна печати дракона", и считает проект "грандиозным" и достойным того, чтобы его увидели по всему миру.
"Моё участие в фильме определило то, что сначала режиссёр написал мне письмо, и вместе с письмом он отправил мне уже отснятый материал. Я увидел отснятое и просто ахнул — это грандиозно. И мне понравились и сценарий, и мой герой. Он — начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удается бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключенных — герой Джеки Чана...." - приводит слова Арнольда Шварценеггера пресс-служба проекта.
Актер отметил, что у их героев с Джеки Чаном будет бой не на жизнь, а на смерть.
"Отличное кино. Я очень люблю Джеки Чана и с большим уважением к нему отношусь. Сегодня он — одна из величайших звезд на национальном и мировом уровнях, один из лучших мастеров боевых искусств. Работать с ним — всегда удовольствие. Мы отлично провели время на съемках, хорошо сработались. У нас было много боевых сцен, у него отличная команда каскадеров", - рассказал Шварценеггер.
Актеру понравилось, что он был не единственным, кто говорил на съемках с акцентом, так как команда международная.
"Здесь это даже плюс, потому что кто-то говорит с русским акцентом, кто-то — с немецким, британским, китайским, австрийским. Получился почти Вавилон! Смешение всех культур. Мне кажется, сам фильм как раз об этом — о взаимодействии культур. И это очень приятный опыт. И думаю, что это может сыграть на пользу в международном прокате, потому что такой фильм должны увидеть не только в России, но, например, в Азии, Европе, Австралии, Америке. Его должны увидеть по всему миру", - резюмировал Шварценеггер.
Первый российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" Олега Степченко (2014) по мотивам повестей Николая Гоголя.
В фильме "Тайна печати дракона" зритель вновь встретится с Джонатаном Грином, которому Петр I лично поручил изготовить карты Дальнего Востока России. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и вновь сталкивается там с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Рутгер Хауэр и другие.
"Тайна печати дракона" станет новой российской картиной, которую покажут в IMAX. Фильм выходит в прокат 19 сентября.
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
24 июня, 08:00
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
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КультураКино и сериалыНовости культурыОлег СтепченкоДжеки ЧанАрнольд Шварценеггер
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