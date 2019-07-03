Шварценеггер рассказал о съемках в фильме Степченко "Тайна печати дракона"

"Здесь это даже плюс, потому что кто-то говорит с русским акцентом, кто-то — с немецким, британским, китайским, австрийским. Получился почти Вавилон! Смешение всех культур. Мне кажется, сам фильм как раз об этом — о взаимодействии культур. И это очень приятный опыт. И думаю, что это может сыграть на пользу в международном прокате, потому что такой фильм должны увидеть не только в России, но, например, в Азии, Европе, Австралии, Америке. Его должны увидеть по всему миру", - резюмировал Шварценеггер.