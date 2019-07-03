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РИА Новости

Экологи предсказали скорое вымирание еще одного вида млекопитающих

Вчера, 15:04
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© Фото : NOAAКалифорнийские морские свиньи могут исчезнуть в ближайшие годы
Калифорнийские морские свиньи могут исчезнуть в ближайшие годы
© Фото : NOAA
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Численность калифорнийских морских свиней у тихоокеанских берегов Америки сократилась до десяти особей. Они могут исчезнуть с лица Земли в любой момент времени, заявляют экологи из Международного союза охраны природы (IUCN).

"Эта ситуация – очень тревожный пример того, как нелегальная рыбная ловля и торговля живностью может привести к исчезновению одной из визитных карточек региона, который к тому же входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", — заявил Питер Шади (Peter Shadie), глава программы Всемирного наследия в МСОП.

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.
Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.
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Следующей жертвой человечества и глобального потепления, как заявили экологи IUCN, может стать калифорнийская морская свинья (Phocoena sinus) – редкий вид зубатых китов, похожих на дельфинов, но при этом не приходящихся им прямыми родственниками.
Эти морские млекопитающие были открыты только в середине прошлого века у берегов мексиканской и американской Калифорнии. Практически с момента их обнаружения Phocoena sinus, которых местные жители называют вакито, "маленькими коровами", попали в красную книгу. Два десятилетия назад они были переведены в категорию критически уязвимых видов.
До недавнего времени их численность оставалось крайне малой – около трех сотен особей, но относительно стабильной. Она начала резко сокращаться два года назад, когда у берегов Калифорнийского залива появилось большое число нелегальных рыболовов и браконьеров.
И те, и другие случайно убивают морских свиней, охотясь на другой вид из Красной книги – лучеперую рыбу Totoaba macdonaldi, чей плавательный пузырь считается деликатесом в Китае и используется в азиатской народной медицине. В результате их "нашествия" на залив численность вакито сократилась только за 2017 год до 30 особей и достигла критической отметки в 10 особей в прошлом году.
За последние два года экологи пытались восстановить численность морских свиней, размножая их в неволе, однако оказалось, что калифорнийские киты не могут продолжить род в подобных условиях из-за стресса. Это, по сути, обрекает их на быстрое и почти бесповоротное вымирание.
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Пока ученые не знают, переживут ли морские свиньи текущий сезон, однако уровень браконьерства не только не снизился, но и вырос в регионе за последние два сезона. Эти проблемы заставили МСОП включить Калифорнийский залив в число объектов Всемирного наследия, чье существование находится под угрозой, и призвать власти Мексики предпринять все возможные меры для спасения Phocoena sinus.
Официальный Мехико, как отметил Шади, пообещал приложить максимальные усилия для защиты выживших морских свиней и выработать пакет мер, который убедит местных жителей не заниматься браконьерством и не уничтожать дельфинов в долгосрочной перспективе.
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